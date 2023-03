Diz O globo neste domingo

De ‘carteirada’ a pressão de ministério: as 8 tentativas do governo Bolsonaro de ficar com as joias

Colar, anel, relógio e brincos da Arábia Saudita avaliados em R$ 16,5 milhões seriam presente para a ex-primeira-dama Michelle

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro atuou para tentar liberar as joias avaliadas em aproximadamente R$ 16,5 milhões trazidas de forma ilegal para o Brasil. O episódio, revelado pelo jornal Estado de S. Paulo, aconteceu em outubro de 2021 e envolveu várias tentativas subsequentes de reaver os itens na alfândega do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde o material acabou apreendido por não ter sido devidamente declarado. As pedras preciosas seriam um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

(…)

Segundo o Estadão, três ministérios chegaram a ser acionados para tentar reaver as joias. Foram pelo menos 8 tentativas de liberar o material apreendido.

(…)

Em tempo: presente é caixa de chocolate, farinha e biscoitos de Cruzeiro do Sul, açaí de Feijo….16 milhões em joais de presente é outra coisa e o navegante sabe o que é….

Em tempo 2: as perguntas da hora agora são por que esses ‘presentes’ tão baratos ao casal Bolsonaro? O que o Brasil deu em troca??? Isso merece resposta…

J R Braña B.