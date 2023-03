O torneio do Mundial mostrou primeiro.

Decepção completa.

Decisão com o Palmeiras, confirmou….

Derrota.

A tal da Recopa…com um time desconhecido…

Vitória do Del Vale….

E hoje com o Vasco, um time que ninguém sabe o nome de nenhum jogador…

A prova dos nove…

2 a 0 pro Vasco.

O que já havia dito, repito…

O Fla se achava um timaço, mas não passa de um time normal, mediano…

Tivesse sido o jogo de hoje com o FLU teria levado uma goleada de uns 5…

A Flapress vai à loucura na tv e nas rádios…e nas redes…

😂😂😂

Em tempo: a violência na saída do Maracanã toma conta…é o retrato do Rio de Janeiro, o Estado mais injusto socialmente do Brasil…a bagunça vai dominar a noite.

J R Braña B.