As Direções Estaduais do PT, PCdoB, PV, PSOL, REDE e PCB Acre lamentam que, mais uma vez, o Acre apareça, negativamente, como notícia nos principais veículos de comunicação do país.

As investigações apontam para a existência de um grave esquema de corrupção no governo do Acre. Essa 3ª Fase da Operação Ptolomeu, com o bloqueio de mais de R$ 120 milhões em bens dos investigados (dos quais R$ 10 milhões se referem ao valor de veículos, de uma aeronave e de imóveis de propriedade do próprio governador Gladson Cameli) dá a dimensão da sangria que pode estar ocorrendo nos cofres públicos, nos últimos anos.

A sociedade acreana precisa urgentemente que as investigações tenham uma conclusão, e os investigados sejam processados e julgados, separando inocentes de culpados.

A manutenção dos investigados em seus cargos pode ter contribuído para que recursos oriundos desse esquema tenham.sido destinados ao financiamento ilícito de candidaturas nas Eleições de 2022, o que pode levar a questionamentos futuros sobre a legitimidade e a lisura do resultado do pleito eleitoral local.

O governador Gladson Cameli, na condição de Chefe-do-Governo do Acre deve dar explicações imediatas à sociedade acreana pois, ativa ou passivamente, ele já é parte do maior escândalo de corrupção da história de nosso estado.

Nota dos partidos PT, PCdoB, PV, PSOL, REDE e PCB

PS: Nas cordas…

PS 2: ‘Continuo convicto da integridade do Governador Gladson’