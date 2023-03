A vida é um presente precioso que recebemos todos os dias, e cada amanhecer é uma oportunidade de aproveitar as maravilhas que este planeta tem a oferecer.

Mesmo em meio a dificuldades e desafios, é importante manter uma atitude positiva e encontrar alegria nas pequenas coisas.

Neste domingo, convido você a celebrar a alegria de viver.

Abra as janelas, sinta a brisa fresca da manhã(ou tarde calorenta) e observe a beleza da natureza que nos cerca.

Aprecie o aroma do café fresco (mesmo processado), o sabor de uma fruta suculenta e a textura macia de um pão recém-saído do forno(mesmo que do Araújo 😂…).

Sim, eu ainda estou indo tomar o café deste domingo…e já passam de meio-dia.

J R Braña B.