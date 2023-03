-Esta é uma igreja de pecadores. Não sei onde fica a igreja dos santos, aqui somos todos pecadores….Papa Francisco

Papa Francisco concedeu entrevista a um site de direita da Argentina, o Infobae…falou de tudo…De política e de governos na América Latina e até a possibilidade de ver a morte chegar.

Francisco acredita que ainda não mudou o essencial na sua Igreja.

O repórter pergunta se ele lembra como foi o dia em que se tornou Papa…a votação em si. Francisco Responde:

-Quise recordar varias veces lo que pasó. Realmente yo no me di cuenta de lo que iba a pasar. ¿Cómo, usted no tenía voto? Sí, muchos tenían votos ahí, pero en el cónclave está el fenómeno de los votos depósito. A veces uno no sabe a quién votar y entonces espera un poco, y se lo da a uno que no va a salir, a ver cómo va la cosa. Es cómo el Espíritu Santo lo mueve a uno, ¿no? Yo a la mañana me vine tranquilo aquí, al mediodía, y algunos me hicieron chistes de paso, que no los entendí….(….)

Tradução de oestadoacre:

Eu queria lembrar várias vezes o que aconteceu. Eu realmente não sabia o que ia acontecer. Como, você não teve um voto? Sim, muitos tiveram votos lá, mas no conclave existe o fenômeno dos votos por depósito.

Às vezes você não sabe em quem votar e aí você espera um pouco, e dá para quem não vai sair, para ver como as coisas correm. É assim que o Espírito Santo te move, não é?

Eu vinha aqui tranquilamente de manhã, meio-dia, e alguns me faziam piadas de passagem, que eu não entendia.

Mesmo quando cheguei à sala de jantar, alguns bispos da Europa Central me disseram: “Vamos, Eminência, o que você pode nos dizer sobre a América Latina?”

Fizeram-me um exame(teste). Quando saí da sala de jantar, um cardeal veio correndo por trás e me disse: “Um momento, por favor, é verdade que você teve um pulmão removido?”

Eu disse a ele “Não, eles removeram meu lobo superior direito porque tinha cistos”.

“Ah, e quando foi isso?” E eu disse a ele “No ano 57”.

E ele disse “Essas manobras de última hora…” e se virou.

E aí eu revivi. Foi quando percebi que havia uma campanha a favor e uma campanha contra.

Eu fui, tirei uma soneca tranquila.

(…)

O repórter da Infobae pergunta se Francisco identificou quem fazia oposição a ele durante os dias que antecederam a votação. O Papa respondeu, politicamente.

-No. No, sinceramente no.

O repórter pergunta se antes ele não era mais feliz que agora….E Francisco dá uma resposta nostálgica:

-Tenho um pouco da saudade porque não posso mais andar pelas ruas de Buenos Aires.

O jornalista entra no tema dos gays e o lobby gay no mundo…e Francisco enfrenta citando uma pergunta feita por uma tv brasileira

-Se uma pessoa com tendência homossexual é honesta e busca a Deus, quem sou eu para julgá-la? Peço aos pais que se tiverem um filho com tendências homossexuais, ou uma filha, que os recebam em casa. A criminalização é um problema sério: existem cerca de 30 países que criminalizaram isso de uma forma ou de outra. E quase 10, [com] pena de morte. Quase 10.

E Francisco acrescenta enterrando qualquer argumento contário:

-Esta é uma igreja de pecadores. Não sei onde fica a igreja dos santos, aqui somos todos pecadores….

E arremata:

-Jesus chama a todos e cada um resolve a sua relação com Deus como pode ou quer. (…)

O repórter entra na assunto Celibato, e pergunta se o fim dessa prescrição aumentaria mais a procura pelo sacerdócio…Francisco responde:

-Não acredito. De fato, na Igreja Católica existem padres casados : todo o rito oriental é casado. Aqui na Cúria temos um —só hoje o encontrei— que tem a mulher dele, o filho dele. Não há contradição em um padre se casar. O celibato na igreja ocidental é uma prescrição temporária (…)

‘Temporária’, leram?!!! (J R Braña B.)

O repórter insiste: então o Celibato pode ser revisto?

–Sim. Sim. De fato, todos da Igreja Oriental são casados. Ou quem quiser. Lá (nos países do Oriente) eles fazem uma escolha. Antes da ordenação a opção de casar ou ser celibatário.

Quantas horas o senhor dorme por dia?

-Seis. Das 10 às 4 e mais uma a sesta de meia-hora depois do almoço.

O senhor não vê televisão desde 1990?

-Sim. Por exemplo, quando um presidente toma posse, quando eu estava na Argentina e alguém tomava posse, eu via televisão. Quando o avião caiu no Aeroparque [voo LAPA 3142, em agosto de 1999] eu também assistia televisão. Eu me permito algumas coisas, mas breves, breves. Mas em geral não vejo, não vejo nada. Nao vejo.

Não viu nem a Copa do Mundo?

-Não vi. Eu estava reunido aqui, com seis pilotos da Alitalia com suas esposas.

Há mulheres trabalhando no Vaticano?

-Sim. E isso é necessário. Machismo é ruim. E às vezes o celibato pode te levar ao machismo. Um padre que não sabe trabalhar com as mulheres está perdendo alguma coisa, não está maduro. O Vaticano era tudo muito machista, mas faz parte da cultura, não é culpa de ninguém. Sempre foi feito assim. Agora eles estão trabalhando mais.(…)

É verdade que o senhor não usa celular?

-Nunca tive. Quando me fizeram bispo deram-me um, em 94, 92. Naquela época era um sapato. Eu disse “nunca vou usar isso”. “Ok, faça uma ligação.” Ali, na frente de quem me deu, liguei para minha irmã: “Como vai você?” Bum!, cortei. Eu devolvi. E nunca mais. (…)

😂😂😂 – J R Braña B.

Nem Twitter, Instagram, Facebook?

-Não, esse mundo não.

E como o senhor manda um e-mail?

-A mão. E eu dou para o secretário e ele manda. Sim, tudo à mão. Cuidado, não quero dizer que é melhor que o outro, não. É um limite que eu tenho, uma deficiência, digamos assim.

O enviado da Infobae entra na política…Vou ler para você quatro definições bem curtas e você me diz se as coloco na ordem correta e se as interpreto corretamente: “Não condeno o capitalismo”, “Também não sou contra o mercado”; “De forma alguma é errado produzir riqueza para o bem de todos” e “Deve ser reconhecido quem cria emprego”. É correto?

-Correto.

Por que alguns meios de comunicação ou algumas personalidades o veem como uma pessoa que pode não ser a favor do capitalismo?

-(…)preconceitos ideológicos que qualificam a pessoa antes de ouvi-los…Ouça-a, depois fale. Quem deu o maior passo no capitalismo foi São João Paulo II , que falou em economia social de mercado. Capitalismo de mercado. Ele o qualificou como algo lícito, não é mau em si mesmo. O contrário seria despersonalizar o comunismo.

Ambos (capitalismo e comunismo) são despersonalizantes, mas uma economia social de mercado —aquela palavrinha social , que São João Paulo II lhe deu— eu acho que é a mais adequada ao pensamento da Igreja. Mais tarde, muito mais progresso foi feito nisso. Mas essa definição chamou a atenção na época.

O senhor tem medo da morte?

-Não. Eu sei que está chegando. Às vezes, quando me parecia que poderia haver risco, eu me preparava, quando tinha que fazer a operação que era arriscada. Mas eu pedi ao Senhor para não me pegar inconsciente, isso não. Deixe-o pelo menos vê-la chegando. Dizem que é raro haver medo da morte: o medo é vê-la chegando. Então veja ela chegando, para saber o fim.

Nós morremos, e o que acontece? Qual é o próximo momento (essa pergunta Luis Novaresio, jornalista argentino, faz sempre nas suas entrevistas mais íntimas)

-Uma luz muito grande, uma felicidade muito grande. Um encontro muito grande, no caminho do encontro com Deus. Alguns teimosos por aí acham isso… ou pode ser que não tenham esse caminho. Mas acredito que até o último momento Deus espera e ajuda. Há uma capital medieval muito bonita na catedral de Vézelay —não sei se é do século X ou XI, em algum lugar—, ao sul da França. Por um lado, Judas é enforcado e o diabo o puxa para baixo. Do outro lado está o bom pastor, que o conduz com um sorriso irônico. Esse é o drama: quem vence no final. E este ganha. Sempre.

A entrevista segue com temas sobre Guerra na Ucrânia, em relação à Venezuela, Nicarágua, e eu procurei resumir nos aspectos mais relevantes para este domingo…A infobae, como disse no começo, é um veículo de direita…e que nunca condenou Bolsonaro nos seus quatro anos desgraçados no descomando do Brasil.

J R Braña B.