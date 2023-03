O governo do Acre dará início ao pagamento de seus servidores na sexta-feira, 24, com a folha dos aposentados e pensionistas. Já os servidores ativos estarão com o salário em conta no sábado, 25, para os que recebem pelo Banco do Brasil, e os servidores e clientes dos demais bancos terão seus salários creditados na segunda, 27.

A administração pública estadual é composta por 35.475 servidores ativos, 10.935 inativos e 3.697 pensionistas, somando um total de 50.107 pessoas. (…)

Em tempo: calendáario anual

