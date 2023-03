A Receita Federal informa que até as 15 horas desta quarta-feira (15/3) foram entregues 4.609 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023, ano-base 2022 em todo o estado do Acre.

Na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, foram entregues 64.492 declarações. (…)

Seção de Comunicação Institucional

Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RO e RR)