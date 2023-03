A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) realizará, nesta quinta-feira (16), a partir das 8h, a entrega dos uniformes escolares aos alunos da rede municipal de ensino, na Catedral Batista do Bosque.

São 25 mil kits distribuídos, gratuitamente. *Uma ação nunca realizada em prol do alunos. Cada kit custou para a prefeitura R$ 141. Um investimento total de R$ 3,5 milhões, de recursos próprios do município. O kit é composto por duas blusas, um short e uma calça para os meninos, e um short saia e calça comprida para as meninas.

Data: 16/03 (Quinta-feira)

Horário: 8h

Local: Catedral Batista do Bosque – Estrada do Calafate, 1505