O dia 16 de março de 2023 ficará marcado na história de Rio Branco. Pela primeira vez os alunos da rede municipal de ensino receberam o fardamento escolar inteiramente grátis, custeado pela gestão, através de recursos próprios do Município. A Catedral da Igreja Batista do Bosque (IBB), na Estrada do Calafate, foi o palco para esse momento histórico.

-Missão cumprida…25 mil kits para nossas crianças, prefeito Bocalom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), entregou os primeiros kits de fardamento escolar aos alunos da rede municipal de ensino.

Cada kit contém:

Meninos: Duas blusas, um short e uma calça.

Meninas: Duas blusas, um short-saia e uma calça.

O prefeito Tião Bocalom, que é professor aposentado, aproveitou a ocasião para anunciar que a gestão irá fornecer, também, os tênis e as mochilas para os alunos. Outro fato inédito na capital acreana. O gestor relembrou que quando era prefeito de Acrelândia, já realizava a entrega de fardamento, transporte escolar e outros investimentos em prol da educação. (…)

“Essa questão dos uniformes é fundamental. Quando eu era prefeito de Acrelândia, em 1994, eu já dei uniformes para as nossas crianças lá, porque a gente sabe que é importante incentivar a educação. Principalmente aqui em Rio Branco, onde a gente sabe que tem uma quantidade de alunos que falta comida na mesa, mas graças a Deus a gente está fazendo… Missão cumprida, 25 mil kits para as nossas crianças”, comemorou o prefeito.

(…)

#PMRB