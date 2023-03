Via OGlobo

Diz Edir Macedo, empresário dono de ‘igreja’…

– O Lula esteve oito anos no governo. Pergunta a ele o que ele me fez, o que ele me deu? O que ele me deu? O que ele deu à Igreja? O que ele deu à Record? Ele não deu nada, ele apenas fez o que ele tinha que fazer, assim como fez com as demais emissoras. Obviamente que pagou, honrou lá seus compromissos. Mas eu não devo nada ao Lula.

(…)

Grifo meu: ele mesmo reconhece os milhões pagos à sua TV, quando diz ele apenas fez o que ele tinha que fazer…se referindo aos anúncios recebidos pela Record, como se o governo fosse obrigado a pagá-lo…e ficar refém de sua ideologia da prosperidade…individual.

Em tempo 2: empresário dono de ‘igreja’…esse Brasil é uma mãe, para não dizer outra coisa…não à toa essa ‘igreja’ foi posta no seu devido lugar em Angola.

Em tempo 3: e aqui no vídeo abaixo o melhor…a cara de pau…o empresário dono de ‘igreja’ diz que curou Lula de Câncer com suas orações (é ridículo!)….não acredita, assista…

J R Braña B.