Essa imprensa brasileira….

Imprensa comercial, que se chama de imprensa livre – compara viagem de Lula à China com a de João Goulart(Jango) antes do golpe de 1964.

Nesta manhã, boa parte de seus empregados que repercutem a voz do dono, en sus medios, especulam sobre o presidente…

Requião tem razão, são uns canalhas.

Em tempo: aliás, a defesa de Lula feita por dois petistas (o ministro Padilha e o senador Jaques Wagner), no caso das declarações do presidente de que seria ‘mais uma armação de Sérgio Moro’ as ameaças contra o ex-juiz – foram ridículas…pra dizer o que disseram, que em nada ajudam o presidente, poderiam ter ficado calados.

J R Braña B.