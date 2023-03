Nos últimos dias a cidade de Rio Branco foi assolada por uma grande chuva que causou estragos em vias e em centenas de casas de moradores.

As inundações deixaram muitas famílias desabrigadas, casas danificadas e pertences perdidos.

O prejuízo causado pela chuva é imenso, e a população da capital se mobiliza como pode para ajudar os afetados.

Governo, Prefeitura de Rio Branco, Bombeiros e voluntários trabalham para ajudar aqueles que perderam tudo, oferecendo abrigo, comida e roupas para aqueles que mais precisam.

Infelizmente, eventos climáticos extremos como este são cada vez mais comuns na nossa cidade, região e em todo o mundo, e é importante que as autoridades locais, com apoio do governo federal – implementem medidas preventivas para minimizar impactos de futuras catástrofes.

É hora de unir o Acre para ajudar aqueles que foram afetados por esta grande chuva em Rio Branco, e tomar medidas estruturantes para prevenir que algo semelhante aconteça novamente no futuro.

