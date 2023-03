Prefeitura – A Prefeitura Municipal de Rio Branco, muito antes de ocorrer esse desastre natural que a população vivencia já buscava um chamamento do programa Mais Médicos, pelo Ministério da Saúde.

Segundo a secretária Municipal de Saúde (Semsa), Sheila Andrade, o Ministério da Saúde (MS) atendeu ao pedido diante do que está sendo vivenciado atualmente, além da falta de profissionais.

“Dentro da atenção básica o Minsitério da Saúde está nos mandando trinta e um médicos dentro do processo do Mais Médico. Dentro dos critérios do Ministério da Saúde. Dentro do documento que foi enviado a Secretaria Municipal de Saúde solicitou que fossem médicos tivessem interligação com o pessoal do norte porque nós trabalhamos muito em área ribeirinha, em área alagadiça. Então nem todos os médicos têm esse conhecimento dessas áreas”, explicou a secretária.

(…)