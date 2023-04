G1 – Política muda nesta quarta-feira (5) e será ainda mais restritiva: o nome e a imagem de autores dos ataques jamais serão publicados, assim como vídeos das ações. (…)

(…)

Grifo meu: este blog de fim de mundo sempre abominou o sensacionalismo da mídia em geral (a do Acre é campeã em querer ganhar audiência com a desgraça diária…)….oestadoacre seguirá dando zero de publicidade para a violência barata do dia a dia.

Nossa divulgação sobre violência será sempre acompanhada de um questionamento e/ou reflexão.

Nunca seremos um blog/site de porta de delegacia.

Nossa prioridade é a política (educação, saúde, cultura, esporte, humor, ciência, tecnologia, poesia, IA… etc…)…a política é o meio para a solução de tudo em nossa realidade. …e aqui, como diz nosso slogan, Tudo é Política.

J R Braña B.