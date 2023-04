Money Times

A maior demanda por carne de frango registrada nas duas primeiras semanas de março, somada às exportações em alta, sustentaram o preço médio mensal da proteína no mercado interno no último mês.

(…)

As exportações de carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas totalizaram receita de US$ 901,89 milhões em março, o que representa um avanço de 23,11% na comparação com o mesmo mês de 2022. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.