Com quase 27 mil metros quadrados, o Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, é a mais nova praça esportiva que vai beneficiar com qualidade de vida a população que habita a terra dos Náuas. A entrega do benefício foi feita na noite desta quarta-feira, 5, pela prefeitura, e contou com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli.

A superestutura, avaliada em R$ 5 milhões, oriundos de emenda parlamentar da ex-deputada Jéssica Sales, conta com campo Society de grama sintética, quadra de vôlei e de futebol de areia, pista para a realização de esportes radicais e de atletismo, estacionamento, academia ao ar livre, além uma praça de alimentação e uma concha acústica.