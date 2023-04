O DODUMENTO

A chuva fina que insistia em cair durante as primeiras horas da manhã deste 8 de abril, dia do aniversário de Cuiabá, não atrapalhou a Alvorada, evento que marcou o início das festividades em comemoração aos 304 anos da capital mato-grossense. Música, artesanato, poesia, chá com bolo e muita animação marcaram o começo das celebrações, na Praça 8 de Abril.

A Alvorada contou com a apresentação musical da banda do 44º de Infantaria Motorizado, apresentação do grupo de Cururu, Tradição Cuiabana, além da atriz Lucia Palma prestando uma homenagem às rendeiras de Cuiabá, por meio da declamação de um poema feito para as artesãs. Enquanto as apresentações aconteciam, os artesãos presentes mostravam o seu ofício, tecendo redes, fazendo artesanatos em barro e até mesmo confeccionando uma viola de cocho.