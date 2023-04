Do gov do Acre

O governo do Acre apresentou nesta quarta-feira, 12, no auditório da Biblioteca Pública Estadual, em Rio Branco, os resultados obtidos nos primeiros cem dias da administração 2023-2026. Das 263 metas estabelecidas por secretarias e demais órgãos do Estado, 211 foram cumpridas integralmente. O volume representa 80,2% de execução.

Outros 45 projetos estão em andamento, com previsão de serem finalizados até o próximo mês. Apenas sete propostas não foram iniciadas.

-Gostaria de parabenizar toda a nossa equipe de governo pelo empenho. Mesmo enfrentando uma grande alagação, não estamos medindo esforços em prol da nossa população. Estamos focados em fazer do Acre uma terra próspera e com mais oportunidades para todos”, declarou Gladson Cameli.

(…)

Grifo meu: é que diz o governo versus a realidade…estou meio sem ânimo neste exato momento para prosseguir…a sorte de GladsonC é que o povo gosta dele….isso é decisivo na política.

J R Braña B.