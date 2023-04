Jovem Pan – A Nasa revelou na terça-feira, 12, a casa criada com impressora 3D para simular a vida em Marte. A casa de 160 metros quadrados conta com quatro quartos e uma academia. Também há uma fazenda vertical para cultivo de vegetais, uma sala dedicada a procedimentos médicos, uma área de relaxamento e estações de trabalho. Há também uma porta que leva a uma área de simulação do ambiente marciano. No chão de areia vermelha há uma estação meteorológica, uma pequena estufa e uma esteira, onde os voluntários caminharão suspensos por correias.

NASA has unveiled its new Mars-simulation habitat, in which volunteers will live for a year at a time to test what life will be like on future missions to the Red Planet.

