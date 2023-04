A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), está realizando a manutenção do revestimento asfáltico da ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, com o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), para entregar mais segurança ao tráfego na área do pavimento da ponte. O serviço começou durante todo o período diurno e noturno da última quarta-feira (12) e tem a previsão de ser entregue até o final da tarde de quinta-feira (13).

