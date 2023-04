JOVEM PAN – Apesar do governo brasileiro e autoridades chinesas intensificarem as discussões para viabilizar as transações comerciais em real e yuan, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que isso signifique um afastamento das relações com os Estados Unidos. Após a visita oficial do governo brasileiro à China, ele disse que o governo tem interesse em ampliar ao máximo as parceiras com grandes potências econômicas. “Não temos nenhuma intenção de nos afastar de quem quer que seja, sobretudo um parceiro da qualidade dos Estados Unidos. Nós estamos fazendo um esforço de aproximação. Queremos investimentos dos Estados Unidos no Brasil, mas na verdade estamos vivendo um momento quase de desinvestimento. Algumas empresas americanas deixaram o Brasil no governo passado. Nós queremos restabelecer as melhores relações e desejamos a parceira com esses três grandes blocos comerciais, que são Estados Unidos, União Europeia e China”, indicou. O ministro ainda complementou que o Brasil precisa vencer a etapa de isolamento internacional. “O Brasil é grande demais para ficar escolhendo parceiro, tem tamanho para fazer parceira em esses grandes blocos e outros países. Não faria nenhum sentido você fazer opção de se aproximar de um para se afastar de outro”, complementou.

