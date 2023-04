Popular Mechanics, Adagio

Já não é segredo que as transformações tecnológicas revolucionaram o modo como vivemos. No entanto, o cientista da computação Ray Kurzweil, que já trabalhou no Google, acredita que a tecnologia pode levar a humanidade a alcançar a imortalidade. Isso sequer deve demorar: a projeção do especialista é que essa meta seja atingida em 2030.

(…)

Com isso, a ideia de Kurzweil é que criaremos uma síntese homem-máquina que nos tornará melhores. Sob seu ponto de vista, seremos capazes de atender às necessidades físicas de todos os humanos, e vamos expandir nossas mentes.

(…)

Já no caso na imortalidade, Kurzweil acredita que até 2030 será possível “aumentar a expectativa de vida humana” em “mais de um ano a cada ano”.

Ele também imagina que, em 2045, a singularidade será alcançada, que “é quando multiplicaremos nossa inteligência efetiva em um bilhão de vezes, fundindo-nos com a inteligência que criamos”, explicou o pesquisador.

(…)

Além disso, após 15 anos do alcance da imortalidade e na data estipulada para a singularidade, o cientista vê que é possível que os humanos tenham nanorrobôs fluindo pela corrente sanguínea, fazendo reparos e conectando nosso cérebro à nuvem e que, quando isso ocorrer, será possível enviar vídeos diretamente do cérebro e fazer um backup de nossas memórias.