Audiência pública na Aleac, numa positiva iniciativa do presidente Luiz Gonzaga.

DNIT – fez um retrospecto da rodovia e os desafios pela frente – ‘Não vamos aceitar aventuras…A BR-364 é uma hemorragia de buracos’

Dep Duarte – disse que a bancada federal está unida em busca de solução e recuperação da BR-364…chegou a dizer que o governo federal está empenhado na recuperação da rodovia.

Dep Tanízio – disse que nenhuma empresa consegue fazer essas obras na BR-364 por conta do preço que não cobre os custos.

Sen Alan Rick – disse por meio de vídeo apresentado que o DNIT está concluindo um plano de emergência para que as empresas sejam contratadas e obras iniciadas.

‘Revolução no Juruá’

O deputado Edvaldo Magalhães fez necessários esclarecimentos sobre o tema

-A BR-364 revolucionou o Juruá.

-Antes da 364 só havia cinco comerciantes em Cruzeiro.

-Pra ser comerciante precisava ter uma balsa.

-Quem não tinha, no máximo conseguiu ser um revendedor desses cinco comerciantes.

-Quero parabenizar o DNIT pela exposição feita aqui, pela decência e honestidade com os fatos em relação à BR-364

-Uma coisa que me deixou triste foi a covardia de muitas instituições políticas, detentores de mandato e empresas, mediante a omissão e o tratamento indecente dado pelo ex-presidente (Bolsonaro)

-Um presidente que levou quase 78% dos votos dos acreanos…olhem a curva (descendente) da falta de dinheiro, abandono…ao ponto de desmobilizar as empresas na época do verão…nunca tinha acontecido isso.

-Foi uma atitude criminosa(de Bolsonaro)…por isso a BR está assim…

-Eu já saí de Cruzeiro 7 da noite e gastei 6 horas e meia para chegar em casa….

-Todo ano tinha muito dinheiro no Derac, depois DNIT para manter a BR-364…

-Recursos agora não são mais o problema principal da BR-364…

-Agora em maio vai haver o anúncio do novo PAC(Programa de Aceleração do Crescimento do Gov Federal)…eu quero estar presente…e a BR-364 vai ser contemplada.

-Na BR-364 ainda não temos uma solução definitiva…ao longo do tempos várias experiências foram sendo feitas…porque mesmo depois da reconstrução da rodovia todo ano terá que sofrer manutenção….todo ano!

-Não é honesto dizer que as obras na 364 terão que ter um fim…sempre haverá de ter manutenção…todo verão precisará de dinheiro.

-Nosso desafio agora são os custos…temos que conversar CGU e mostrar as necessidades….porque o governo federal (Lula) está com outro olhar sobre as obras de infraestrutura no país.

