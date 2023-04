METRÓPOLES – Utilizado por cerca de 150 milhões de brasileiros, o Pix foi uma das maiores revoluções no mercado de pagamentos dos últimos anos. A ferramenta de transferências e pagamentos, lançada em 2020, já movimenta R$ 1 trilhão por mês, segundo dados do Banco Central. Para ampliar o alcance da solução, o BC está trabalhando em outras funcionalidades da plataforma, como o Pix Parcelado.

O produto, que deve ser lançado ainda em 2023, promete ser um concorrente do cartão de crédito. O desenho da solução não está pronto, mas possivelmente o cliente poderá pagar uma compra com o Pix e com parcelas que serão descontadas mês a mês na conta corrente. Se seguir as regras originais do Pix, a nova forma de pagamento não trará custos para os consumidores, apenas para os vendedores.

(…)