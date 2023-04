Informa O Globo nesta manhã…

Historicamente negligenciado no Brasil, o transporte ferroviário de passageiros entre municípios ganhou uma nova chance no fim do mês passado, quando o governo de São Paulo apresentou o edital de licitação do Trem Intercidades (TIC), que vai ligar a capital paulista a Campinas.

(…)

Grifo meu: sabe pra quando? Para 2031…Uma vergonha que o Brasil tenha mesmo negligenciado o transporte ferroviário por todo século XX….não existe uma única ligação entre cidades brasileiras por trens…é um vexame.

J R Braña B.