GA – O governo do Acre e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) apresentaram nesta quinta-feira, 13, o Plano de Ação para Combate aos Riscos na Bacia do Igarapé São Francisco. Em março, durante a maior chuva registrada em Rio Branco nos últimos 60 anos, o manancial transbordou repentinamente e causou muitos prejuízos a moradores de vários bairros da cidade.

(…) O estudo foi apresentado ao governador Gladson Cameli na sede da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), na capital. A recuperação das matas ciliares, construção de moradias populares, coleta e processamento de resíduos sólidos, infraestrutura paisagística urbana e de controle ambiental, e o fortalecimento da Área de Proteção Ambiental do Igarapé São Francisco estão entre as principais medidas apontadas para amenizar os impactos causados pela cheia.

(…)

O plano também contempla medidas sustentáveis, que agregam a possibilidade de geração de emprego e renda, como é o caso da criação de viveiros de plantas e o fortalecimento do ecoturismo ao longo do igarapé.