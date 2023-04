JOTA – O Ministério da Saúde atrasará a campanha de multivacinação, prevista para maio. Agora, a nova previsão — com foco na poliomielite e no sarampo — é o segundo semestre, para que consiga normalizar os estoques de imunizantes e operacionalizar o planejamento. Só Acre e Amazonas devem iniciar no próximo mês.

No Amazonas, a ação deve começar em 13 de maio. Já o Acre deve ficar para o dia 29, por causa das enchentes. Segundo o diretor do Departamento de Imunizações, Eder Gatti, os estados foram escolhidos devido ao maior risco epidemiológico.

A prioridade são as cidades na fronteira com o Peru, dado o risco de reintrodução do vírus da poliomielite, e depois os municípios com baixa cobertura vacinal. “Essa é uma região que tem grande risco de ter surto em função de poliovírus. Vamos começar por esses dois estados. As datas foram pactuadas com as autoridades locais, mas podem sofrer alguma alteração”, afirmou Gatti.

(…)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que a retomada da cobertura vacinal é um compromisso do governo federal, mas que é preciso ter adesão ativa da sociedade. “A vacina é um instrumento importantíssimo. (…) Temos que mudar esses números e tem que ser um compromisso nosso. Não podemos ficar inertes diante da situação apresentada”, afirmou.

A queda na confiança nas vacinas infantis caiu 10% no país em relação ao período pré-pandemia: a taxa de 99,1% caiu para 88,8%, aponta a Unicef. No Brasil, a redução foi maior em relação a homens a partir de 65 anos — na contramão de outros países, que viram maior queda em pessoas de até 35 anos.