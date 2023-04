by JLab – Lula entende jogo muito bem.

Bate pronto: Movimentação política do governo trará bons frutos ao Brasil. Tem de ser!!! Novos rumos?

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou, na manhã desta quinta-feira (20), a intenção de contribuir com US$ 500 milhões – equivalentes a R$ 2,5 bilhões – para o Fundo Amazônia para os próximos cinco anos. Ele ainda precisa da aprovação do Congresso para a liberação dos recursos.

(…)

O Fundo Amazônia foi proposto pelo governo brasileiro durante a COP-12, a Conferência Mundial do Clima, em 2006, sendo criado efetivamente em 1° de agosto de 2008, durante o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O programa busca a contribuição voluntária, ou seja, doações para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, assim como conservação e uso sustentável da Amazônia Legal.