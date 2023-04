CB – O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo atua, na noite deste sábado (22/4), no socorro de “várias vítimas” atingidas por uma explosão de gás em um condomínio do Morro do Elefante, em Campos do Jordão. De acordo com a corporação, seis viaturas estão no local desde às 20h16. Pelo menos 10 apartamentos foram atingidos. Não há, até o momento, informações sobre mortos.

Às 23h12 deste sábado, os Bombeiros informaram que quatro vítimas foram socorridas pelo SAMU: três em estado de ferimentos leve e uma em estado grave.

