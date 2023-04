by JLab – Distorção da realidade brasileira.

Bate pronto: convite à reflexão.

G1 – Um levantamento do g1 que compara os salários com valores brutos e sem os descontos dos governadores mostra que o chefe do Executivo acreano, Gladson Cameli, tem o quinto maior salário do país, no valor de R$ 35.882,22, de acordo com o portal de transparência do estado. No entanto, esse valor vai sofrer reajuste.

Veja o ranking geral dos salários dos governadores: