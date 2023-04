O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado dos secretários e diretores da gestão, apresentou, na manhã deste sábado (22), o piso do primeiro protótipo da casa do Projeto 1.001 Dignidades.

Ele aproveitou para mostrar aos gestores toda a extensão da madeireira, bem como os equipamentos que estão sendo utilizados e algumas unidades de madeiras devidamente certificadas que já estão no galpão para a construção das casas habitacionais, que serão compostas por sala conjugada com cozinha, dois quartos e um banheiro.

O prefeito disse ainda que o 1.001 Dignidades gradualmente está saindo do papel e que será o maior projeto habitacional já executado no estado.

“O 1.001 Dignidades já é uma realidade. Vocês acabaram de ver o piso do primeiro protótipo que vai servir para vermos se o que está no papel bate com o que está sendo feito na prática. Senão, faremos as correções e um segundo protótipo, definindo os tamanhos, comprimento, largura, perfurações e aí sim, passamos a produzir em série cada peça. Serão mais de 300 mil só de almofadas e outras peças mais”, explicou.

Durante a visita alguns membros do Rotary Internacional estiveram presentes vendo a relevância social e ambiental do projeto e assinalaram interesse em também se tornar parceiro. Como disse Edith Campos, coordenadora da Regional da Fundação Rotary.

“Além de ser parceiro eu faço questão de acompanhar. Se Deus quiser também quero estar aqui acompanhando a entrega dessa magnitude que quando a gente faz o bem, recebe muito mais”, enfatizou.

“Eu fico muito feliz com isso. Serão muitos parceiros porque o projeto é um verdadeiro desenvolvimento sustentável”, finalizou o prefeito.

