Microsoft – A Escola do Trabalhador 4.0, projeto do Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com a Microsoft Brasil, que oferece mais de 40 cursos de capacitação gratuitos em habilidades digitais, foi destaque na XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento que aconteceu entre 27 e 30 de março, em Brasília, é o maior encontro político da América Latina, e reuniu mais de 5 mil gestores municipais.

Na ocasião, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou uma ação para incentivar que os prefeitos presentes no evento promovam a qualificação digital da sua população. Além da divulgação dos cursos, também foram sugeridas a criação de laboratórios de informática para que os professores das escolas municipais possam ter acesso aos conteúdos disponibilizados pelo Ministério e incorporem as trilhas de aprendizagem do programa às iniciativas já existentes em seus municípios.

A Escola do Trabalhador 4.0 é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego, e que tem o objetivo de promover ações de capacitação com foco no desenvolvimento de habilidades digitais para a inserção profissional na economia digital. A Escola do Trabalhador também integra o Microsoft Mais Brasil, um plano abrangente lançado pela companhia em outubro de 2020, para contribuir com o crescimento econômico e sustentável do País.

(…)

Os cursos online e gratuitos estão disponíveis para os brasileiros de todo o país e são constantemente atualizados. A plataforma de ensino remoto conta com trilhas de conhecimento em diversas áreas como letramento digital, produtividade, analista de dados, entre outros, incluindo alguns cursos com certificação. O objetivo do programa é capacitar a força de trabalho e promover qualificação de jovens e adultos com foco no aumento da empregabilidade. O público-alvo são pessoas, a partir dos 16 anos, que estão em busca de emprego, ou em transição de carreira, a fim de prepará-los para as novas demandas do mundo de trabalho, com foco em tecnologia. Mais informações estão disponíveis no link Cursos | Escola do Trabalhador.