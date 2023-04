Esse embate na Assembleia Legislativa sobre os pleitos trabalhistas dos servidores da saúde é pedagógico.

A base do governo manteve o PL do executivo intacto e aprovou do jeito que ele veio do escritório de GladsonC.

Resultado: comprou uma briga com a saúde para sempre.

A líder do governo(Michelle Melo), de forma inédita, pulou fora do barco e não endossou a proposta original do governo para a saúde (os técnicos, em especial)

Se juntou ao deputado Edvaldo Magalhães, oposição, que propôs mudanças…e que foram derrotadas pelo oficialismo na casa do povo.

O que devem fazer as lideranças do governo no parlamento em casos assim…?

Simplesmente endossar o que vem do governo?

Não!

A função dos líderes do executivo na Assembleia é criar as condições para a solução do problema….

A função de criar a confusão é da oposição, hoje muito reduzida..

Para situações como essa da saúde precisava que as lideranças do governo tomassem à frente…negociando uma proposta com o governo que beneficiasse os servidores da saúde…

Uma proposta consensual….pelo meio….essa é a função de quem apoia o governo em qualquer parlamento….a pressa de votar, nesses casos, também é inimiga da perfeição.

Endossar por endossar qualquer coisa do governo porque tem cargos de agregados na máquina pública (e outros benefícios) é desvalorizar o próprio mandato…e a política.

Não é função dos deputados da base aceitar tudo…se fosse assim, nem precisaria haver Assembleia.

Os deputados precisam se convencer que, por serem da cozinha do governo GladsonC, precisam fazer o máximo e resolverem os problema sociais..não os problemas pessoais…

Eu já disse aqui que não existe governo sem maioria no parlamento…em nenhum lugar do mundo…

E é essa maioria a responsável pela solução dos problemas do Estado..

Ou compreende isso ou muitos dos atuais deputados da base só terão um mandato na Aleac.

J R Braña B.