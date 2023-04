O Ministério da Educação (MEC) realizou, neste mês de abril, uma pesquisa com professores alfabetizadores de todo Brasil para avaliar as habilidades e os conhecimentos das crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo da pesquisa foi buscar subsídios para traçar uma política nacional de alfabetização.

A professora Nivea Pereira Lira, que leciona na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Hermínio de Melo, localizada no bairro Santa Cecília, representou o município de Rio Branco num encontro realizado na cidade de Belém/PA, no último dia 23 de abril. O evento reuniu professores das redes públicas de ensino de vários municípios da região norte do país.

Neste encontro, os professores participaram de uma pesquisa aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nessa pesquisa, o Inep apresentou aos professores tarefas elaboradas com referência no nível de conhecimento esperado de estudantes do 2º ano do ensino fundamental em Língua Portuguesa, considerando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e valorizando as experiências dos professores em sala de aula, a pesquisa colheu dos professores suas análises que permitem avaliar se alunos alfabetizados são capazes de realizar determinadas tarefas que foram apresentadas.

Segundo a professora Nivea Pereira foi uma experiência muito importante para ela participar de uma pesquisa para estabelecer politicas de alfabetização que visam contribuir para que as crianças sejam de fato alfabetizadas até o segundo não do ensino fundamental.

A pesquisa, denominada “Alfabetiza Brasil”, foi realizada em cinco capitais. Uma em cada região, justamente para colher avaliações de professores de todo o país.