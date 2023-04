Telegram se recusa a entregar dados de grupos neonazistas e ameaça deixar o Brasil

Polícia Federal critica lentidão da plataforma em colaborar com investigação e afirma que dados importantes foram deletados

O cofundador do Telegram Pavel Durov declarou nesta quinta-feira (27) que os dados requisitados pela Justiça brasileira “são impossíveis de serem coletados”. Por conta disso, o serviço está suspenso no Brasil.

A Justiça Federal no Espírito Santo solicitou ao Telegram entrega de dados referentes a grupos neonazistas. O pedido atende uma demanda da Polícia Federal, que pediu os dados após investigação sobre o ataque que deixou 4 mortos em uma escola em Aracruz (ES). Segundo a PF, o assassino interagia com grupos antissemitas no Telegram.

Fórum

(…)

Grifo meu:

A justiça brasileira e a PF foram pra cima e eles ameaçam deixar o Brasil…

Que deixem..

Surgirão outros meios de conversação via internet….

O neonazismo não pode prosperar…

J R Braña B.