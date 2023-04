O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, prestigiou o trigésimo primeiro aniversário de emancipação político-administrativa de Acrelândia, localizado cerca de 116 quilômetros da capital. Bocalom, foi um dos fundadores e o primeiro prefeito do município.

Nas ruas ele recebeu o carinho e o abraço dos moradores que com ele ajudaram a construir a cidade.

“Foi um bom prefeito. Um prefeito exemplar”, disse a aposentada Rita Ferreira.

O município se destaca por sua vocação agrícola e uma econômica voltada ao agronegócio. Segundo o IBGE, hoje, Acrelândia tem a segunda maior renda percapta do Estado, perdendo apenas para a capital. Em alusão a data, uma grande festa foi realizada no calçadão da cidade com a presença de autoridades, alunos da rede pública e a população em geral.

O prefeito de Acrelândia Olavo Rezende, falou da importância do município para o desenvolvimento da região.

“Acrelândia, hoje, é o primeiro na produção café, na produção de banana, o primeiro na produção de leite, uma grande produção em Acrelândia. A gente espera que, ano após ano, esse crescimento continue”, destacou o prefeito.

Ao público, o presidente da Associação dos Municípios Tião Bocalom falou um pouco da história política, do desenvolvimento do município e de sua importância para o Estado.

“Quero dizer que é um orgulho vir aqui mais uma vez e dizer minha Acrelândia, digo minha Acrelândia porque fui o primeiro prefeito, cheguei em Acrelândia quando tinha apenas cinco famílias e eu fui a sétima família a chegar”, explicou o prefeito.

Na prefeitura da cidade, o presidente da AMAC, foi recepcionado por autoridades e alunos com um café da manhã.

“Pode contar comigo lá em Rio Branco. Onde eu estiver, Acrelândia não sai do meu pensamento. Por onde eu ando falo com muito orgulho da nossa Acrelândia”, concluiu Tião Bocalom.

A festa em alusão a data, se estenderá durante todo o fim de semana.