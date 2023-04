Gov Acre – Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, confirmaram a criação de 566 novos postos formais de trabalho no Acre, o terceiro maior crescimento registrado entre os estados da Região Norte do país em março.

A maioria das contratações foi preenchida por mulheres, que ocuparam 431 vagas. Já em relação ao grau de instrução dos profissionais, a maior parte possui ensino médio completo e idade entre 18 e 24 anos. Os setores de serviços e indústria foram os que mais absorveram mão de obra.

(…)