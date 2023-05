by JLab – Eu fico animado, me parece que Governador Gladson Cameli é um entusiasta do esporte. Independentemente do governo, sempre há algo de bom a ser destacado, principalmente, quando se trata de iniciativas em prol das atividades físicas entre professores, alunos e comunidade.

Bate pronto sugestivo: somos o primeiro meio de comunicação acreano a defender ideia de formar nas escolas regulares públicas as escolinhas de esporte. É na escola onde as crianças e jovens passam a maior parte do tempo, e isso facilitaria o acesso ao esporte aqueles que não têm condições de pagar mensalidades nos clubes. Apoie, curta e compartilhe esta campanha. Incentive ocupação de todas as quadras de esportes do estado Acre, para mais disciplina e desenvolvimento infanto-juvenil.

ps: Os grandes atletas acreanos podem ser aproveitados em diversas áreas para o benefício do estado, seja no esporte de alto rendimento ou em programas de inclusão social.

Governo do Acre – Visando promover uma cultura de esporte e oportunidade para as comunidades com vulnerabilidade social, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado Acre (Sejusp), por meio do Programa Acre Pela Vida, oferece aulas diárias de capoeira e funcional, no Centro Comunitário do Bairro Cidade do Povo.

O coordenador do Acre pela Vida, coronel Atahualpa Batista Ribera, explica que essas atividades ofertadas na Cidade do Povo são necessárias e uma prioridade do programa da Sejusp. “Nós temos de conseguir colocar nas crianças e adolescentes a possibilidade de visualização de outras culturas, para que elas possam despertar o seu interesse, para inclusive melhorar sua renda dentro da sua família com as atividades esportivas”, disse.

Em breve, com a recuperação de alguns espaços que já têm na Cidade do Povo, o coordenador destaca que serão oferecidas outras atividades, como escolinha de futebol, de vôlei, e outras artes marciais, além da capoeira, taekwondo, jiu jitsu. Isso só vai ser possível com a aquisição de alguns equipamentos e a contratação de alguns professores.