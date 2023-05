Bela Megale, de O Globo, revela e este blog reproduz a vergonha alheia..

Cartão de vacinação de Bolsonaro foi adulterado às vésperas de autoexílio nos EUA

A adulteração do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro com a ajuda de aliados e auxiliares se deu no apagar das luzes do seu governo em 2022, e visava liberar o então presidente para entrar nos Estados Unidos sem empecilhos antes do final de seu mandato.

De acordo com a apuração da Polícia Federal que baseou a operação Venire, realizada nesta manhã no âmbito do inquérito das milícias digitais do Supremo Tribunal Federal (STF), o registro falso de vacinação de Bolsonaro e da filha, Laura, foi incluído no sistema eletrônico do SUS no dia 21 de dezembro de 2022, a pouco mais de uma semana do término do mandato de Bolsonaro.

Os dados foram apagados apenas seis dias depois, no dia 27, três dias antes do então presidente, sua esposa, Michelle, e Laura decolarem de Brasília rumo à Flórida no avião presidencial. Entre os assessores que os acompanhavam estava Mauro Cid, preso nesta quarta.

De acordo com uma pesquisa feita pelo cientista de dados Marcelo Oliveira a partir de informações do sistema OpenDataSUS, o registro falso de vacinação incuído no SUS simulou a aplicação de doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19 nos dias 13 de agosto e 14 de outubro em 2022, com um intervalo de dois meses. A linha de código referente à exclusão das duas informações exibia a mensagem “entered-in-error”.

…o grupo que falsificou os registros de vacinação de Bolsonaro, Laura, Mauro Cid e sua mulher, Gabriela Santiago Ribeiro Cid, registrou os dados falsos de vacinação no sistema do SUS a partir da prefeitura de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio.

No entanto, como o lote de vacinas informado tinha sido enviado para Goiás e não para o Rio de Janeiro, o sistema rejeitou as informações. Marcelo Oliveira também observou que Bolsonaro cumpriu agendas nas datas atribuídas às falsas vacinas no Rio de Janeiro, uma delas em Duque de Caxias, onde a fraude teria ocorrido.

A cidade é governada por um aliado de Washington Reis (MDB), aliado de Bolsonaro e irmão do deputado federal Gutenberg Reis (MDB-RJ), um dos alvos da PF nesta quarta. Por meio dessas mensagens, a Polícia Federal apurou que foi preciso conseguir um outro número de lotes de vacinas, este do Rio, para fazer o registro.

Depois que o cartão de vacinação foi registrado e se tornou oficial, o grupo baixou os arquivos, imprimiu os cartões e os apagou do sistema. Assim, quem procurasse os registros de vacinação do grupo no sistema eletrônico não encontraria.

