Gov do Acre – Após caso registrado de poliomielite no Peru, país vizinho do Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), antecipará a campanha de vacinação de poliomielite. A poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção.

