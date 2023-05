A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), iniciou na última terça-feira (2), os trabalhos de recuperação das ruas do Conjunto Edson Cadaxo, localizado no Bairro São Francisco. Os serviços desenvolvidos são de remendo profundo e tapa-buraco.

A Emurb já está trabalhando na melhoria das vias urbanas, com todas suas equipes disponíveis divididas pelas dez regionais da capital. Lembrando que se encontra em andamento o processo de contratação para vários cargos na empresa. Desta forma, após a publicação do resultado final do processo seletivo, será iniciada a convocação dos classificados a partir do dia 01 de junho de 2023, para que os mesmos sejam incorporados o mais rápido possível e não seja comprometido os trabalhos diários da autarquia.

(…)