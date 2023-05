GE – O Fluminense contou com um apoio especial nas arquibancadas do Maracanã no empate em 1 a 1 com o Vasco, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O cantor tricolor Chico Buarque assistiu ao confronto em um camarote com o presidente Mário Bittencourt e se declarou ao clube.

Chico definiu o time comandado por Diniz como “irresistível” e o comparou ao Santos de Pelé em relação ao prazer de assistir.

