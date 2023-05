A Prefeitura de Rio Branco assinou, na manhã desta terça-feira (9), termo de cooperação junto a Universidade Federal do Acre (Ufac) para tratar sobre pesquisas nas bacias do igarapé São Francisco e a oferta de pós-graduação em Gestão Escolar para 300 professores da rede municipal de ensino.

O prefeito Tião Bocalom afirmou que a Universidade é o lugar onde tem a pesquisa, que é fundamental para desenvolver de uma forma verdadeiramente sustentável em todos os sentidos.

“A nossa secretaria de Educação já preparou esse convênio de muito tempo, achou por bem a necessidade de capacitar os nossos gestores escolares para melhorarmos a nossa educação.”

O convênio está orçado em quase 700 mil reais ( R$ 691.240,00). O curso terá carga horária de 435 horas, e será desenvolvido em até 18 meses.

A reitora da UFAC Margarida Aquino explicou que com a enchente viram a importância de traçar políticas importantes para evitar passar novamente por essa situação inesperada.

“Vamos assinar um termo de cooperação de uma pós-graduação em Gestão Escolar, onde a Universidade vai oferecer de modo EAD, através do nosso NIEAD, que é o nosso núcleo de interiorização a distância, então são dois grandes convênios que vão contribuir diretamente para a políticas públicas do estado, e também para a nossa educação do município.”

(…)

#PMRB