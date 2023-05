by JLab – Não se engane com as poucas linhas. Uma página, um minuto, é tudo o que precisamos para sermos transportados para um universo de ideias e sensações.

Bate pronto: Por que você gostaria de se conectar com a literatura brasileira de uma forma única e poderosa?

Trecho da página 105 de ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis:

‘Que importa a efervescência do sangue, a plenitude das formas, a frescura da epiderme? O que vale é a sensação íntima da vida, que só se sente uma vez; e mais vale vivê-la em espírito e em verdade, ainda que franzinamente, do que gozá-la como um perdulário e um tarado. Tarado é palavra forte; seja, mas é de nosso idioma; e, se a língua não pinta tudo, não é menos verdade que não se pode exprimir a eficácia de um vocábulo. Tarado. O meu amigo leitor, que já leu o Livro da Vida, sabe o que é tarado’.