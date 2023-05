A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), lançou edital para a implantação do Programa Esporte Lazer da Cidade (PELC) em Rio Branco. A iniciativa faz parte do Ministério do Esporte e tem como objetivo democratizar o acesso à prática do esporte e lazer, de acordo com o preceito constitucional que define o esporte como direito de cada cidadão. (…)

Leia Edital

Acesse aqui o edital e seus anexos.

EDITAL 01_2023 – Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária PELC FGB

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DAS FUNÇÕES

ANEXO III – ATIVIDADES E LOCAIS DE ATUAÇÃO

ANEXO IV – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ANEXO V – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

ANEXO VI – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

ANEXO VII – FORMULÁRIO DO CURRÍCULO

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO

ANEXO IX – REQUERIMENTO DE RECURSO

ANEXO X – CRONOGRAMA