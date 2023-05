Nos momentos em que o PT foi posto contras as cordas…

Quando grande parte do Acre xingava de ‘ladrão’ o presidente Lula…

No deboche desses mesmos com a prisão de 600 dias de Lula…

…depois anulada suas condenações por falta de provas e irregularidades cometidas por um’ juiz’ cretino e mancomunado com procuradores em Curitiba…

Depois de o PT ficar com zero representação política no parlamento do Acre…

O Césario Braga nunca se escondeu de defender o seu partido e o direito a um julgamento justo para Lula…

Ao contrário de outros, que depois que Lula foi solto e virou presidente…só aí começaram a sair da toca…

A nomeação de Cesário é mais do que justa…

Política também é reconhecimento aos dignos…e não covardes.

J R Braña B.