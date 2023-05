by JLab – (previsão) Os jogadores, trajados suas vestes listradas e tricolores iniciam a partida. O apito soa como uma nota solene. O SPORT aguerrido como sempre, e o SP de famas e glórias. Os passes, precisos e calculados, desenhavam uma sinfonia futebolística, enquanto os corações rubro-negros palpitavam em compasso acelerado…

Quis o destino

Que ainda no 1º tempo, em um lance mágico, Vagner Love rasgasse a defesa são-paulina com destreza e, com um chute certeiro balançasse a rede. A Ilha do Retiro enlouquecia, enquanto a esperança se acendia nos torcedores do Recife.

Incansável, o SP empatou no 2º tempo.

E assim transcorreu a partida (SPORT 1 vs 1 SP), em um vai e vem frenético de emoções. A partida na Ilha terminou com um empate, que traduzia o confronto em aberto para o segundo jogo no Morumbi.