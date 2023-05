Perdedor

Deltan Dallagnol, ex-procurador da lava jato, eleito deputado federal pelo Paraná, teve mandato cassado por unanimidade pelo TSE….O próximo seria o Moro?

Ganhou

Marina Silva, ministra do meio ambiente, que fez Ibama impedir projeto da Petrobras na Foz do Amazonas de exploração de petróleo…consequência política: o senador do Amapá Randolfe deixou a Rede…ele defende a exploração na sua região, o Amapá.

Grifo meu: a força de Marina é potencializada pelo apoio internacional…porém, o Brasil precisa compatibilizar preservação com desenvolvimento econômico e social para a região….o embargo do Ibama à ação da Petrobras se calça nessa justificativa: ‘levaria 43 horas para um socorro de emergência’….a vitória de Marina dentro do governo tem prazo de validade…como das outras vezes…

No Acre: o grande vencedor da semana foi o senador Petecão, que conseguiu trazer o melhor ministro do governo, Flávio Dino, que fez entrega de veículos, equipamentos, armas, e anunciou um aporte de R$ 100 milhões ao governo local.

J R Braña B.