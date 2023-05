O senador MBittar, do União Brasil(partido que mais recebeu verba pública para torrar na campanha eleitoral) – foi com essa lorota em discurso na tribuna do senado….assista…depois segue a piada pronta…

Você não ouviu errado….

MBittar criticou o financiamento público de campanha…mas não abriu mão dos mais de R$ 3 milhões gastos na sua campanha para governador, conforme dados do TSE/TRE, para obter míseros 4 mil votos.

Além disso, o senador eleito pelo Acre, mesmo sendo mato-grossense, como gosta de lembrar o Calixto, foi o relator da maior excrescência politica no Congresso nos últimos tempos, o Orçamento Secreto, a farra com emendas parlamentares que só existe, nessa proporção, volume e vergonha – no Brasil.

Alías, o senador MBittar foi manchete em nível nacional por conta de destinação de milhões para um hospital de um amigo…veja abaixo em OGlobo.

É ou não é uma piada pronta esse discurso do senador MBittar ‘preocupado’ com os recursos públicos na altura do campeonato?

Em tempo: o fundo eleitoral público é mais justo do que o financiamento privado de campanha…como era antes…o desafio são os partidos democratizarem sua utilização atendendo a todos os candidatos…esse é o desafio da política…e da democracia brasileira.

J R Braña B.