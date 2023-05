by JLab – O Andirá/Santa Cruz-AC voa alto no Campeonato Acreano Sub-20. O Morcego se exibiu com um placar suado de 2 a 1, diante do Sena Madureira, na tarde desta terça-feira (23). o Andirá se ajeita na primeira colocação, com seis pontos que brilham como estrelas no firmamento. Enquanto o Sena Madureira, debutante na competição continua sem um único ponto a contemplar.

Bate pronto: há tempos o vento não parece soprar a favor de Sena Madureira…